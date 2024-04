Inter, le date della festa scudetto: dal bus scoperto alla consegna del trofeo

In caso di successo nel derby, l'Inter si aggiudicherà lo scudetto: il 20esimo nella storia del club nerazzurro. Tutto pronto per i festeggiamenti che prevederanno, come da tradizione, il bus scoperto per le vie della città e una festa all'interno dello stadio Meazza.

La festa con il bus scoperto: la data

In caso di vittoria contro il Milan, la celebrazione del titolo, con il pullman scoperto, andrebbe in scena nei prossimo giorni. La festa, inizialmente prevista per domani martedì 23 aprile, potrebbe invece slittare a causa del maltempo, così come il concentramento in piazza Cairoli, di fronte al Castello sforzesco, e il mini corteo fino in piazza Duomo già preavvisato dalla Curva Nord. La pioggia battente, infatti, prevista fin otre mezzanotte, potrebbe far decidere di rinviare il tutto. La sfilata del bus scoperto potrebbe slittare a mercoledì.