Simone Inzaghi e la commovente dedica del fratello Pippo in tv dopo lo scudetto dell’Inter

MILANO - Simone Inzaghi appena è scattato il collegamento in tv con Dazn ha detto: "Dove è Pippo?". I due ex attaccanti sono fratelli e hanno condiviso lo stesso percorso nel calcio: prima da attaccanti e poi da allenatori. Dopo la conquista dello scudetto da parte dell'Inter, Pippo Inzaghi ha elogiato il suo collega-parente con una dedica commovente: "Simone ha una grandissima qualità, nei momenti di difficoltà, anche quando l'anno scorso gli sono piovute addosso critiche ingenerose, ha avuto la serenità di andare per la sua strada, senza alzare mai la voce, con poche persone che lo aiutavano, senza alzare mai la voce. Questa è una grandissima qualità per un allenatore, che a me manca. Lui non è solo un gestore di giocatori, sa allenare benissimo e si vede da quello che fa l'Inter in campo. Si è visto anche quando sono andati via giocatori importanti, come Brozovic, Perisic, Lukaku: non si è mai lamentato e ha fatto molto bene con quelli che ha avuto”.