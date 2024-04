Nasce Interstellar, il cocktail per celebrare la seconda stella dell'Inter

"Interstellar": il titolo del Corriere dello Sport-Stadio all'indomani della vittoria dello scudetto dell'Inter, in edicola martedì 23 aprile, è anche il nome di un cocktail studiato ad hoc dall’esperto drinksetter di Anthology by Mavolo, Riccardo Campagna. Scelta originale, la sua, per celebrare il trionfo in campionato della squadra allenata da Inzaghi che lunedì ha battuto il Milan nel derby conquistando il ventesimo scudetto della storia nerazzurra.