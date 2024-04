Inter, Acerbi vuole gli Europei e rivela: "Ho giocato con la pubalgia. Ora recupero"

Il post di Acerbi e l'indizio Europei

Il centrale di Inzaghi ha scritto sui social: "La mia priorità è sempre stata dare il massimo per questa maglia, per questo negli ultimi mesi ho giocato stringendo i denti nonostante la pubalgia. Ora, con queste cucite sul petto, ho il tempo per recuperare ed essere al 100% per i prossimi impegni". Il riferimento è alle due stelle, ma Acerbi ha anche lasciato intendere che il suo prossimo obiettivo, dopo lo scudetto con l'Inter, sono gli Europei 2024.