Inter, il programma dettagliato della festa: c’è anche Amadeus

MILANO - Nel nome della seconda stella una giornata di festa all’altezza di un traguardo storico. Dopo quanto vissuto lunedì sera al triplice fischio del derby contro il Milan, l’Inter è pronta a regalarsi un altro bagno di folla coinvolgendo tutta Milano. Si comincerà già questa mattina con il pellegrinaggio festoso verso San Siro, dove alle 12.30 i campioni d’Italia sfideranno il Torino in uno stadio tutto esaurito per l’ennesima volta. A ridosso dell’ingresso in campo delle squadre, ci sarà una maxi coreografia tricolore che coinvolgerà tutto l'impianto e in tribuna sarà presente anche un tifosissimo dell’Inter come Amadeus. Probabilmente verrà fatta ascoltare “Ho fatto un sogno”, la nuovissima canzone di Tananai, Madame e Rose Villain dedicata al ventesimo scudetto interista. Ai nerazzurri renderanno merito anche i granata, che all’ingresso in campo formeranno due ali per la passerella d’onore, proprio come era successo al Napoli l’anno scorso contro la Fiorentina dopo la matematica conquista dello scudetto. Una volta concluso il match inizierà la seconda parte della giornata, quella più attesa anche da chi non potrà accedere allo stadio. Alle 16, infatti, dal garage di San Siro partiranno i due bus scoperti per una gigantesca sfilata che durerà quasi cinque ore e, dopo otto chilometri, si concluderà in una Piazza Duomo stracolma. In tutto per le strade si stimano circa 50 mila persone. Il percorso prevede anche il passaggio davanti alla sede societaria di Viale della Liberazione, prima dell’ingresso - sempre a passo d’uomo e tra due ali di folla - nel cuore della città. Su Sky Sport finestre live e una diretta a oltranza su tutti i canali ufficiali del club.