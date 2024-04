Pasillo de honor ai campioni dell’Inter: il gesto dei giocatori del Torino

MILANO - Al Meazza è il giorno dei festeggiamenti. I tifosi dell’Inter celebrano il ventesimo scudetto conquistato dalla formazione di Simone Inzaghi. Stadio esaurito e scenografia adeguata all’evento corredata dai tifosi nerazzurri. In questo clima di festa , anche il Torino ha voluto a suo modo complimentarsi con gli avversari odierni accogliendo Laurato e compagni in maniera speciale.

Il pasillo de honor

Prima dell’ingresso in campo dei nuovi campioni d’Italia, il Torino si è schierato su due file - ai lati delle scale che portano agli spogliatoi - per applaudire la formazione di Inzaghi. Un modo di onorare i giocatori dell’Inter copiato dalla Lega spagnola che da anni celebra la squadra campione in questo modo. Il pasillo d’honor ha accolto anche la terna arbitrale con Maria Sole Ferrieri Caputi accompagnata dalle due assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti per una terna tutta al femminile.