Festa Inter, Lautaro e Bastoni intonano con i tifosi un coro anti-Milan

Il sole sta per scendere, ma la festa dell'Inter non è certo destinata a terminare al tramonto: i nerazzurri di Simone Inzaghi proseguiranno la parata lungo le strade di Milano fino a tarda serata per festeggiare la vittoria del ventesimo scudetto, arrivato grazie alla vittoria nel derby contro il Milan. Inevitabile, quindi, che proprio i rossoneri siano spessi finiti nel mirino di Lautaro e compagni.