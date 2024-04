Casini sullo sfottò di Dumfries a Theo Hernandez: "Non si rendono conto"

Dumfries-Theo Hernadez, le parole di Casini

Sull'argomento è intervenuto il presidente della Lega Serie A Casini che, ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ha sottolineato: "Purtroppo abbiamo visto le stesse cose in altri festeggiamenti. Mi sembra che in quei momenti i freni vanno via. Io provo a dirlo quando ho la possibilità di parlare ai giocatori: non si rendono conto di quanto un gesto del genere produca danno. In molti casi i giocatori non hanno la struttura per capire quanto sia un gesto da condannare. È un tema su cui dobbiamo lavorare. Torno al tema della scuola perché è lì che vanno strutturate le persone”.