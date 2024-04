Mucca nerazzurra alla festa Inter: polemica infinita, ci sono novità

MILANO - "Si tratta di un triste episodio che può configurare un reato per detenzione incompatibile o comunque una forma di maltrattamento e, anche dal punto di vista amministrativo, si tratta di una fattispecie sanzionabile". Così l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) in merito alla mucca colorata di nerazzurro durante la festa per il ventesimo scudetto dell'Inter, andata in scena ieri (domenica 28 aprile) per le strade di Milano. L'animale, sul quale sono stati scritti i nomi di alcuni giocatori, è stato portato davanti alla sede dell'Inter in viale della Liberazione.