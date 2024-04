Scudetto Inter, Bonolis scatenato: "Inzaghi, il demone di Piacenza..."

Bonolis su Lautaro Martinez e la società

Bonolis parla poi di Lautaro Martinez: “Sa far gol e se non fa gol, fa girare la squadra. Se non riesce a fare le due cose, infonde un coraggio e un impeto costante in campo e nello spogliatoio. Ha la caratteristica principale del capitano“. Sono tanti i meriti della dirigenza nello Scudetto appena vinto: “Marotta, Baccin e Ausilio lavorano con la stessa idea di mente alveare, che lega la squadra e la società. Loro tre, in accordo col presidente, hanno portato sistematicamente delle idee brillanti nel mercato“, ha concluso Bonolis.