Lautaro resta all'Inter? Zanetti svela il futuro del capitano

Inter, le parole di Zanetti

Queste le sue parole a Dazn: "Lukaku? Nessuno discute la sua bravura, abbiamo anche vinto un campionato con Antonio in cui è stato determinante. Il suo addio non ce lo aspettavamo per la tempistica, avrebbe potuto dirlo prima. Però siamo stati bravi a sostituirlo e a creare un gruppo importante. Lautaro è contento, l’Inter è la sua famiglia. È un grande capitano ed è felice. Si può stare tranquilli, sarà ancora il capitano dell’Inter nella prossima stagione. Il sogno è quello di poter alzare un’altra Champions da dirigente. C’è rammarico per quella di quest'anno perché potevamo passare, quando ti capitano certe occasioni contro squadre fastidiose come l’Atletico Madrid devi sfruttarle. Però sono cose che si imparano".