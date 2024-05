Inter, ci vuole proprio la pazienza di Ausilio

Il vero Ausilio (con la maiuscola, capirete presto perché, ma qui inteso come aiuto) per l’Inter e per Beppe Marotta di nome fa Piero, lavora da una vita con i colori del club campione d’Italia e può contare su un paio di caratteristiche che lo rendono tra i più riconoscibili della categoria. Piero da Cinisello è uno di quelli che esibiscono, con orgoglio, le proprie radici che si diffondono, per via materna, anche in Calabria: di qui probabilmente quello sguardo torvo quando avverte un clima di ostilità intorno alla sua Inter e al proprio lavoro. La seconda caratteristica è una virtù essenziale per chi lavora nel calcio: sa come si coltiva la pazienza. Partito appunto da Sesto San Giovanni, in compagnia di Pierluigi Casiraghi (l’attuale suocero di Correa, ora in prestito al Marsiglia), Piero arrivò al settore giovanile dell’Inter, con l’incarico di segretario, chiamato da Mario Mereghetti e, armato di cristiana pazienza. Una alla volta ha preso a salire tutte le scale dell’organigramma societario arrivando fino all’area tecnica e incrociando un bel numero di presidenti e dirigenti. Per capire di che pasta è fatto poi ha pure conseguito la laurea in giurisprudenza (2004), titolo che nella platea dei suoi colleghi non è molto diffuso: sapere anche di codici e pandette può forse aiutarlo nelle trattative con quei mandrilloni di agenti e procuratori.