Mkhitaryan e il rammarico Champions: "Sottovalutato l'Atletico Madrid"

Mkhitaryan e i metodi d'allenamento

Mkhitaryan ha parlato anche di come si tiene in forma, a partire dal lavoro in allenamento e dall'importanza dell'alimentazione: "Prima di tutto, ovviamente, l'amore per il calcio mi mantiene così in forma. Quando mi sveglio la mattina, lo faccio di buon umore e sono felice di andare ad allenarmi. E invece di dirmi: 'Wow, devo ancora andare ad allenarmi, sono stanco, non voglio allenarmi, non ho dormito bene la notte', vado agli allenamenti con gioia. Ho quella voglia, l'amore per il calcio ribolle ancora dentro di me. Non c'è stato un solo giorno, anche dopo un risultato più sfortunato o un sconfitta, in cui non mi sia detto: 'quando finirà finalmente questo campionato, così potrò riposarmi, andare in vacanza?'. Non ho perso nessun un allenamento, non ho rallentato, ho fatto tutto: esercizi pre-allenamento e post-allenamento. Questo è il primo dei segreti. A parte questo, cerco il più possibile di prendermi cura della mia salute, del mio regime di sonno e di un'alimentazione sana. Ho provato ad eliminare molte cose dalla mia dieta in modo da poter giocare più a lungo. È vero che non è affatto facile, ma con l'aiuto della nostra dietista abbiamo raggiunto questo successo. Dormire bene, allenarsi bene, mangiare bene e riposare bene: queste sono le chiavi del mio successo, anche se in molti casi non è possibile riposarsi, perché faccio il secondo allenamento con mio figlio a casa (ride, ndr)".