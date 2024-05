Inter, la famiglia Thuram si allarga

MILANO - L’Inter non ha nessuna intenzione di lasciare, piuttosto punta a raddoppiare. Da un lato, infatti, la volontà è quella di trattenere Marcus Thuram , al netto della clausola rescissoria da 85 milioni . Ma, dall’altro, l’idea è quello di fare bis, portando ad Appiano anche il fratello minore, Khephren . Evidentemente non subito, ovvero questa estate, ma la prossima, quella del 2025 . Già perché, tra un anno, scadrà il contratto del centrocampista con il Nizza e, dunque, nel caso, arriverebbe senza alcun costo per il cartellino. Si tratterebbe, insomma, dello stesso percorso seguito da Marcus. Evidentemente, l’operazione starebbe in piedi solo se di qui ai prossimi mesi Khephren non prolungherà con il club francese. E, dando credito a quanto circolato negli ultimi giorni, sarebbero proprio questi i suoi programmi: restare ancora una stagione in Costa Azzurra e poi mettersi sul mercato, con ancora più “argomenti” da sfruttare.

Inter, doppio sponsor per Thuram

Per l’Inter si tratterebbe dell’ennesimo colpaccio a costo zero, ovviamente senza considerare le commissioni. Tanto più che Khephren è un classe 2021 e, nel 2025, avrebbe solo 24 anni. D'altra parte, non significa che il club nerazzurro abbia già la strada spianata davanti, anzi. Si può già dare per scontato che anche altri club stiano facendo lo stesso tipo di ragionamento e che si attrezzeranno per convincere il centrocampista a sposare la loro causa. Del resto, pur essendo rimasto fuori dai convocati per i prossimi Europei - debutto e unica presenza nella nazionale francese lo scorso 23 marzo - il secondo genito di Lillian resta un elemento dalle straordinarie potenzialità, che sta ancora completando la sua maturazione. Normale, quindi, che possa fare gola a molti. Sarà decisivo muoversi con anticipo. E, magari, sfruttare qualche canale preferenziale. Ebbene, proprio da questo punto di vista, l’Inter potrebbe effettivamente partire in vantaggio. Il legame tra Markus e Khephren, infatti, è molto stretto. Non a caso, il primo ha già cominciato a raccontare al fratello come si trovi bene in nerazzurro, come abbia trovato l’ambiente ideale per sfruttare le sue caratteristiche e che le porte sarebbero già spalancate per il suo arrivo. Anche papà Lilian, peraltro, sempre molto attento al percorso dei suoi figli, in questi mesi si è reso conto di ciò che è l’Inter, apprezzando come è stato accolto e si è integrato Tikus. Vuol dire, allora, che gli “sponsor” potrebbero essere addirittura due. E non certo di poco conto. Poi è chiaro che se qualche colosso europeo si facesse avanti, con il preciso obiettivo di sbaragliare la concorrenza, per il club nerazzurro si farebbe dura. Intanto, però, dalle parti di viale Liberazione hanno già cominciato a tessere le proprie trame.