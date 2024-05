Festa Inter, il bel gesto di Lilian Thuram per il figlio Marcus

La festa Scudetto dell'Inter coinvolge anche un ex simbolo della Juventus come Lilian Thuram, tra gli spettatori di oggi a San Siro, in occasione della premiazione che vedrà protagonista suo figlio Marcus. Al termine del match con la Lazio di Igor Tudor, le telecamere di DAZN hanno inquadrato il francese indossare la maglia nerazzurra. Un'immagine che non è passata inosservata e non particolarmente gradita ai tifosi bianconeri.