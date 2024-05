Inter, i manager di Oaktree incontrano Marotta e Antonello: cosa accadrà

Ieri Oaktree ha preso possesso dell’Inter. In via della Liberazione erano già presenti Alejandro Cano e Katherine Ralph, managing directors del team Global Opportunities strategy (il primo è anche co-Head Europe) ricevuti da Marotta e Antonello. Si è aperta la fase di confronto col management nerazzurro, verso il quale il fondo nutre fiducia per i risultati sportivi ottenuti e per la comprovata capacità di pilotare il club in acque agitate. L’idea è dunque di proseguire in continuità. Seppure in maniera informale, il fondo americano lascia trapelare la volontà di guardare all’Inter con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Ciò non significa che non sarebbero valutate opportunità di uscita, ove si presentassero e risultassero vantaggiose, ma l’obiettivo primario è la creazione di valore economico sostenibile. Per fare questo – è la convinzione – sarà necessario attivare il classico circuito virtuoso tra crescita economica e risultati sportivi, due vettori di performance che si alimentano a vicenda. Come scritto nei giorni scorsi, Oaktree non aveva pianificato l’acquisizione dell’Inter: nel 2021 aveva scelto di finanziare Zhang, in un momento drammatico della vita del club in cui le mensilità di stipendi arretrati e la carenza di liquidità rischiavano di causare penalizzazioni minacciando perfino la capacità dell’Inter di iscriversi al campionato.