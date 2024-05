Zhang in lacrime, il saluto da brividi commuove l'Inter

Zhang saluta i tifosi dell'Inter: "Gli addii non sono mai facili"

"Gli addii non sono mai facili, - ha esordito Zhang su Instagram - soprattutto quando devi salutare qualcuno che ami. All'inizio della mia presidenza ho promesso di riportare l'Inter ai vertici, dove è sempre stata. La leggendaria Seconda Stella è la testimonianza del nostro successo", ha precisato con orgoglio. "Dopo importanti investimenti l'Inter si è trasformata in un club moderno, innovativo e vincente. Grazie all'Inter ho trovato persone che oggi sono come una famiglia per me. A coloro che porteranno avanti il club, vi prego di amare la nostra Inter, di proteggere la sua gente e, soprattutto, di rispettare il suo valore fondamentale. È un grande onore e una grande responsabilità assumere la guida dell'Inter - ha ribadito l'ex presidente nerazzurro -. Con amore e cura, l'Inter vi ripagherà con enormi risultati, emozioni e gioia. Per me è stato il più grande onore della mia vita.

Forza Inter Sempre. Amala!

Sempre uno di Voi, Steven".