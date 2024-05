Inter-Lautaro 2029: c'è l'accordo

Beppe Marotta l'aveva detto a chiare lettere il 15 aprile scorso, nel Salone d'Onore del Coni, durante la cerimonia di assegnazione del Premio Enzo Bearzot a Simone Inzaghi: "Lautaro Martinez resterà a lungo all'Inter. Non ci saranno problemi per il prolungamento del suo contratto. È soltanto una questione di tempo". E così è stato. L'accordo è stato raggiunto e sarà la società neocampione d'Italia ad annunciarlo, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni. I dettagli, con la benedizione di Oaktree: intesa prorogata dal 2026 sino al 2029, sulla base di 9 milioni di euro netti a stagione più i bonus di rendimento, nessuna clausola rescissoria. Ancora una volta Marotta ha piazzato un colpo d'autore, sciogliendo il nodo Lautaro con due anni d'anticipo sulla scadenza del contratto e assicurando all'Inter la continuazione del rapporto con uno dei più forti attaccanti a livello internazionale (campione del mondo con l'Argentina, Martinez è nerazzurro da sei stagioni, conta 282 presenze e 129 gol, ha vinto 2 scudetti, 3 Supercoppe di Lega, 2 Coppe Italia).