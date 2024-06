Inter, niente tournée in Cina con Oaktree: il motivo

La nuova Inter di Oaktree non volerà in Cina alla fine del mese di luglio, rinunciando alla tournée tanto cara all'ex presidente Steven Zhang , che avrebbe voluto ritrovare Lautaro e compagni a Chengdu , capitale della provincia di Sichuan. Secondo il media spagnolo Relevo, l’organizzazione della tournée sarebbe risultata insolvente . Al tempo stesso, anche Atletico Madrid e Psg attendono i milioni promessi al momento della stretta di mano.

Inter, niente tournée in Cina: organizzazione insolvente

