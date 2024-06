Inter, Marotta presidente via col boom: 40 mila abbonamenti polverizzati in 72 ore

Beppe Marotta non poteva desiderare un inizio più beneaugurante della sua presidenza: la campagna abbonamenti dell'Inter per la nuova stagione 204/2025 è stata aperta e chiusa in meno di 72 ore. Letteralmente polverizzate le 40 mila tessere a disposizione di chi intendeva confermare il proprio posto a San Siro. Rimane la possibilità di cambio settore: a tal proposito, una seconda finestra verrà aperta mercoledì 12 giugno e, anche in questo caso, è prevedibile che scatterà una corsa contro il tempo. Il boom interista è stato scatenato dall'onda lunga del ventesimo scudetto e della storicas seconda stella, nonostante i rincari oscillanti fra il 12 e il 23%: tradotti in soldoni, comportano una spesa supplementare che può arrivare sino a 300 euro per ogni abbonamento.