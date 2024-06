Max Pezzali inizia il tour e spunta il cartello a sorpresa sull'Inter

Max Pezzali in tour con l' Inter nel cuore. C'è un forte legame tra il cantante e i nerazzurri, una passione trasversale che coinvolge, ovviamente, anche i suoi fan. Lo conferma la foto pubblicata sui social dalla moglie, Debora Pelamatti . Per la prima tappa, al Nereo Rocco di Trieste, tra il pubblico è spuntato un doppio cartellone. Un brano storico con testo modificato.

Lo striscione al concerto di Max Pezzali

Si cita la canzone "Gli anni" con una leggera modifica al testo. "Gli anni d'oro di Lauti e Thuram". Non più "del grande Real", come il testo suggerisce, ma della coppia gol protagonista per l'ultimo scudetto per la squadra di Inzaghi. Testo modificato come fatto dallo stesso cantante in occasione della cena di Natale. Un doppio cartellone diventato virale apprezzato dallo stesso cantante.