Svizzera-Italia, l'Inter si congratula con Sommer: il tweet scatena i tifosi

La ferita dell'eliminazione dell' Italia è ancora freschissima , e il termometro è il tweet fatto dall' Inter sul suo profilo ufficiale per congratularsi con Yann Sommer. Il portiere svizzero e nerazzurro ha eliminato gli azzurri agli ottavi di Euro 2024 .

Inter, le congratulazioni a Sommer scatenano i tifosi

Tempismo rivedibile per l'Inter che, non appena finita la partita, sul profilo di X ha pubblicato il post per complimentarsi con il portiere. "Sommer->Quarti di finale di Euro 2024": così recita la descrizione. Nei commenti i tifosi si sono scatenati. "Fate schifo! Ha perso l'Italia!"; "Da interista, questo post è illegale"; "Fate vomitare": questi alcuni messaggi scritti dai supporters sotto il post.