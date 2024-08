Inter-Lecce 2-0, le pagelle nerazzurre: Taremi incide, conferma Darmian

La squadra sbriga la pratica giallorossa anche perché le scelte sono quelle giuste, soprattutto quando c’è da condurre i suoi ai metri decisivi verso la prima vittoria stagionale.



Dopo le fatiche di Genova, stavolta non subisce reti. Si guadagna il voto grazie alla pronta risposta su Berisha in pieno recupero.



Il debutto stagionale è sul velluto, tanto da sfoggiare una parte del profondo repertorio tra chiusure e impostazioni.





Ha vita facile contro Krstovic, in attesa di esami più probanti contro l’ Atalanta nel prossimo turno.





Non offre nessun punto di riferimento, gestendo ogni presunto pericolo nel migliore dei modi.





Dopo cinque minuti viene lasciato tutto solo e ci mette un attimo a piazzare la testata vincente. Si conferma buono per ogni zona del campo con il massimo profitto.





Un riscaldamento nel finale in attesa di tornare titolare.





Indossa la fascia di capitano e accende gli interruttori per far girare il centrocampo tra innesti e palloni giocati. Alla lunga risulta come uno dei più presenti tra i campioni d’Italia in carica.





Specialista negli ingressi a partita in corso per dare un contributo alla causa.





Atteso a una reazione dopo la gara di Genova, si fa notare nelle chiusure difensive e torna a gradualmente a salire di tono. La strada è quella giusta come nella stagione della seconda stella.









Gestisce la pratica, dimostrandosi il solito moto perpetuo che non sente minimamente il peso dell’età.





Deve ritrovare le famigerate sgasate della passata stagione, così si limita a conquistare la sufficienza senza nessun lampo particolare.



Entra per portare ossigeno sulla strada verso il traguardo.



Calcia fuori a inizio ripresa, mancando la prima vera chance della serata. Successivamente impreziosisce la prestazione grazie al rigore del raddoppio conquistato poco dopo l’ora di gioco.





Un po’ di minutaggio per tenere alta la squadra nel finale.