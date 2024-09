Barella operato al naso: quando tornerà a disposizione dell'Inter

Barella operato al naso: quando tornerà in campo

Intervento riuscito per il centrocampista dell'Inter e della Nazionale, che proprio nella mattina di oggi (2 settembre) si è sottoposto a intervento endoscopico ai seni paranasali per sinusite. Come spiegato dal club nerazzurro in una nota Barella, che proprio per questo non è stato convocato in azzurro da Spalletti, osserverà qualche giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti con l'Inter la prossima settimana.