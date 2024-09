Nainggolan: "Brozovic il più forte in discoteca. A fine serata...". Poi l'addio a Roma e Conte

Radja Nainggolan si racconta . Lo fa al podcast Gurulandia in cui l'ex centrocampista dell'Inter parla di tutto, delle sue esperienza professionali al rapporto coi compagni. Viene citato, ad esempio, Brozovic , centrocampista croato con cui Nainggolan ha condiviso gli anni all' Inter . Il belga, di Brozovic, dice: “In discoteca era il più forte, a fine serata non ci riconoscevamo più" alcune delle frasi pronunciate da Nainggolan.

Nainggolan e l'addio alla Roma: il retroscena

Si torna poi a parlare di campo della Roma: "Il mio addio? C'era un direttore che mi faceva sentire importante ma poi mi voleva vendere senza dirmi nulla. Per questo scelsi di andare via, ma se avessi saputo che dopo sei mesi se ne sarebbe andato anche lui...". E ancora, facendo riferimento al trasferimento nel 2018: "All'inizio mi fecero una domanda chiedendomi se fossi contento di essere all'Inter e io risposi di sì, di esserne felice, ma che la mia tristezza per aver lasciato Roma era maggiore".

Nainggolan e il rapporto con Conte

A proposito di Inter, Nainggolan ha parlato anche del suo rapporto con Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli: "Bellissimo rapporto, perché con me le persone schiette e dirette sono le più rispettate. Si dice sempre che se uno non gioca è per colpa dell'allenatore, invece lui con me è stato correttissimo".