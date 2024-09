Inter, Inzaghi fa chiarezza: "Caso Lautaro Martinez? Vi spiego"

Dopo Fonseca, anche Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby tra Inter e Milan: "Sappiamo cosa rappresenta il derby per noi e i nostri tifosi. Servirà una partita speciale dopo le energie fisiche e mentali spese in Europa". Il tecnico dei nerazzurri ha anche parlato di Lautaro Martinez: "Non esiste nessun caso".