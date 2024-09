Inter, Inzaghi sull'inchiesta ultras: "Club ha chiesto di non dire niente"

Si è parlato anche dell'indagine che ha portato all'arresto di diversi capi ultras di Inter e Milan nella conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di Champions League contro la Stella Rossa . Intervenuto sul tema, il tecnico dei nerazzurri ha dichiarato: "La società ci ha chiesto di non dire niente sull'accaduto, c'è un'indagine in corso". L'operazione è in corso dalle prime ore di questa mattina da parte della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano .

Inter, le parole di Inzaghi in conferenza

Inzaghi ha anticipato alcune sue scelte di formazione. Undici titolari che, come a Udine, dovrà fare a meno dell'infortunato Barella: "Frattesi? Sto valutando se partirà o meno titolare, di sicuro giocheranno da subito Zielinski e Dumfries. Per quanto riguarda gli attaccanti, devo ancora decidere ma tutti e quattro domani potrebbero giocare, non so chi dall'inizio". Inzaghi sulla partita e sul momento che sta attraversando la sua squadra ha aggiunto: "L'Inter si era già rivista con Manchester, Atalanta e Lecce, non solo domenica a Udine. Dobbiamo ritrovare la continuità di risultati, senza concedere nulla. Questo è un momento in cui dobbiamo prestare più attenzione contro gli avversari di valore che si trovano in Champions".