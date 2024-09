Il capo ultras a Inzaghi, l’intercettazione: “Intervieni su Marotta per i biglietti della finale”

"Intervieni con la Società, o meglio direttamente con Marotta". Questa la richiesta di Marco Ferdico , uno dei capi ultrà dell'Inter arrestati dopo la maxi inchiesta che ha scosso il mondo delle curve milanesi , fatta direttamente al mister Simone Inzaghi in vista della finale di Champions di Istanbul dello scorso anno. Questa una delle intercettazioni nell'inchiesta che ha portato a 19 arresti tra leader ultrà nerazzurri e rossoneri.

Inzaghi, la chiamata per i biglietti della finale di Champions

La conversazione risale al 26 maggio 2023 e riguarda il numero di biglietti per la finale di Champions League. “Te la faccio breve Mister... - le parole di Ferdico nell'intercettazione - ci hanno dato 1.000 biglietti... noi ci siam fatti due conti... ne abbiam bisogno 200 in più per esser tranquilli…”. Inzaghi gli promette: “Parlo con Ferri, con Zanetti, con Marotta... parlo con quelli (…) poi ti faccio sapere qualcosa... gli dico... che ho parlato con te e che tanto avevi già parlato con Ferri e Zanetti (…) Marco io mi... mi attivo e ti dico cosa mi dicono”.

Inzaghi e il capo ultras sulla finale di Coppa Italia

Tra le intercettazioni anche una conversazione sulla finale di Coppa Italia: "Leggo il messaggio che la curva non canta a una finale... io mi sono imbestialito...nel senso...non con voi...con la società, c'erano li...chi sai tu della società...ho detto…mancano 4 ore...cercate di sistemare sta roba perché non esiste". E Ferdico: "Allora la situazione è questa...noi al quindicesimo abbiamo deciso di cantare per il bene dell'Inter…tu pensa mister che noi dovevamo fare un tempo di sciopero...no quindici…sono salito sulla balaustra e ho fatto cantare al quindicesimo…ho discusso anche con qualcuno del mio direttivo”.