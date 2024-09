Ultras Inter e Milan, il video delle intercettazioni: “Non mi tradire o ti ammazzo”

Ultras Inter e Milan, le intercettazioni

"Io capisco che c'è una sorta di rivalità che va oltre il patto - si sente nell'intercettazione -però secondo me c'è da capire un po' tutti. Tutto bene tra i direttivi, questa roba qua è super palese che c'è un patto di non belligeranza che va avanti da un sacco di anni....perché siamo tutti ragazzi seri, per bene, in gamba". Queste intercettazioni sono agli atti dell'inchiesta della procura di Milano e finora hanno portato a 19 arresti tra i vertici delle tifoserie di Inter e Milan.