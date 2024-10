Inchiesta ultras, solo un arrestato ammette: la confessione al gip

Caso ultras, la confessione di Ferrario

Si tratta di Cristian Ferrario che, come si legge nel capo di imputazione, sarebbe stato il "prestanome di Andrea Beretta e Antonio Bellocco". Ferrario, al posto dei due capi ultras, incassava 40.000 euro "con causale fittizia: restituzione per cucina". Beretta e Bellocco "attraverso tale fittizia attribuzione eludevano le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale". In cambio offrivano a Ferrario una "protezione mafiosa da loro fornita" a un conoscente "che aveva effettuato investimenti in Sardegna, osteggiati attraverso atti vandalici". A Ferrario è stata contestata anche l'aggravante di aver agevolato l'associazione mafiosa dei Bellocco.