Inzaghi prima di Roma-Inter: "Conosciamo la filosofia di Juric, Thuram..."

"Ci vorrà una grande Inter". Così Simone Inzaghi a Inter TV alla vigilia di Roma-Inter . Nella conferenza stampa della vigilia l'allenatore dei nerazzurri campioni d'Italia in carica ha dichiarato: "Sappiamo che tipo di avversario andiamo ad affrontare. Juric l'abbiamo incontrato tante volte in questi anni, chiaramente sta portando la sua filosofia alla Roma e noi dobbiamo farci trovare pronti per fare una partita sia in possesso sia di non possesso".

Inzaghi su Thuram

Inzaghi ha parlato delle condizioni di Marcus Thuram: "Sta continuando a lavorare bene, come ha fatto lo scorso anno. Il suo modo di giocare non è cambiato, c'è qualche piccolo accorgimento su cui lavoriamo quotidianamente insieme allo staff, ma l'importante è che continui a fare ciò che ha fatto in quest'ultimo anno e mezzo".

Inzaghi sul calendario

Il calendario fitto di appuntamenti: "Sappiamo che andiamo incontro a sette partite in venti giorni, quindi dovremo essere tutti bravi. In questo momento l'unico mio pensiero e della squadra è prepararci bene per la partita di domani sera contro la Roma. Cercheremo di attingere a tutta la rosa sapendo che abbiamo dei ragazzi che quotidianamente cercano di mettere me e il mio staff in difficoltà per le scelte".