Inzaghi, secca risposta a Thiago Motta in sala stampa: "Inter favorita? Ci sono squadre che..."

MILANO - "Inter e Napoli sono le favorite per lo scudetto". Queste le parole pronunciate da Thiago Motta alla vigilia del 'derby d'Italia' che vedrà la sua Juve di scena domani (27 ottobre, ore 18) a San Siro. Una sfida che si gioca anche a livello psicologico, con il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che ha indirettamente replicato al collega bianconero nella sua conferenza stampa.

Inzaghi replica a Motta prima di Inter-Juve

"Inter favorita per lo Scudetto? Sarà un campionato aperto, molto più equilibrato degli ultimi due - ha detto Simone Inzaghi rispondendo a un giornalista in vista della sfida contro la Juve a San Siro -. Tante squadre hanno investito tantissimo per colmare il gap...". E la Juve di Motta è sicuramente una di quelle a cui si riferisce il tecnico nerazzurro.