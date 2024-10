Rabbia Inzaghi: "L'Inter poteva fare otto gol alla Juve. Loro quattro tiri, quattro gol"

Simone Inzaghi non ha nascosto tutta la sua delusione a Sky al termine di Inter-Juve 4-4: "C’è delusione, ma da allenatore devo ripartire. Saranno motivo di analisi i quattro gol presi. Puoi prendere quattro tiri in porta, ma non puoi prendere quattro gol. Riparto da quello che abbiamo fatto. Giocavamo contro una squadra che in otto partite aveva preso un gol su rigore e stasera doveva prendere, sette, otto gol. Avremmo dovuto fare il quinto gol, non ci sono state avvisaglie fino al gol di Yildiz".