Calhanoglu e il rigore sbagliato in Inter-Napoli: "Sapevo sarebbe successo..."

Calhanoglu: "Abbiamo dominato la partita. E sul rigore..."

A margine dell'1-1 maturato a San Siro, Hakan Calhanoglu ha commentato così quanto accaduto al "Meazza", tra pareggio, gol segnato e penalty sbagliato: "Credo che, pur giocando mercoledì, abbiamo dominato la partita. Abbiamo fatto una grandissima partita, siamo stati un po’ sfortunati, dispiace aver sbagliato il mio primo rigore. Sapevo che prima o poi ne avrei sbagliato uno, ma non volevo sbagliarlo proprio oggi, perché era importante il rigore ed era importante soprattutto la partita. Al di là dei numeri, voglio rialzarmi subito".

Calhanoglu: "Partita molto intensa, tante si sono rinforzate"

"È stata una partita molto intensa, - ha aggiunto Calhanoglu a DAZN - loro hanno lavorato bene con i difensori sui nostri attaccanti, poi abbiamo insistito più sugli esterni e alla fine non siamo riusciti a trovare il gol". La classifica, dopo il pari di San Siro, è ancora più equilibrata, quando siamo vicini al giro di boa del primo terzo di campionato: "Sapevamo che tante squadre si erano rinforzate - ha sottolineato il turco - e che avevano fatto tanti acquisti, noi soltanto tre nuovi giocatori. Quindi, campionato equilibrato come dice la classifica. Abbiamo dato tutto a pochi giorni da una partita importante contro un avversario come l’Arsenal, ci abbiamo provato fino alla fine".