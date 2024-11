Infortunio Acerbi: esito degli esami, condizioni e quando torna con l'Inter

MILANO - Semaforo rosso per il difensore dell’Inter Francesco Acerbi che dopo l’ultimo sfida al bengodi con il Verona ha accusato nuovi problemi muscolari. Il giocatore nella giornata di oggi è stato sottoposto agli accertamenti strumentali che hanno evidenziato una nuova patologia. Il difensore si era già fermato il mese scorso per un problema al bicipite femorale che lo aveva costretto a saltare le sfide di campionato contro la Juventus e l’Empoli, e la partita di Champions League contro lo Young Boys. Ora il tecnico dei campioni d’Italia Simone Inzaghi dovrà nuovamente rinunciare ad Acerbi per qualche settimana.