Inter, Inzaghi: "Soddisfazione per il primo posto. Gol annullato? Mi sembra regolare"

L' Inter continua a vincere: 1-0 a San Siro contro il Lipsia grazie a un autogol di Lukeba. La squadra di Inzaghi vola al primo posto in classifica, in attesa della sfida del Liverpool . Nel post partita l'allenatore dei nerazzurri ha analizzato la partita e il momento della sua squadra.

Inter, le parole di Inzaghi

Queste le sue parole a Sky Sport: "Primo posto? C'è soddisfazione. Sapevamo dell'importanza di stasera. Questa partita la temevo molto. Giocavamo contro una squadra di valore che fino a sabato scorso era seconda in Bundesliga. Abbiamo giocato bene tecnicamente nonostante non sia semplice con loro. Il rimpianto è non aver fatto il secondo gol. La squadra ha sofferto relativamente poco. Per arrivare nelle prime otto manca ancora un bel passettino. Abbiamo fatto un ottimo percorso ed è motivo di soddisfazione. Stasera abbiamo fatto un bel passo avanti".

Inzaghi sul gol annullato

Inzaghi continua: "L'obiettivo di tornare in finale è quello di tutte le squadre. C'è tanta concorrenza e non è semplice giocare ogni due giorni e mezzio. Io ho la fortuna di avere questi ragazzi, c'è grande disponibilità da parte di tutti. Gol annullato? Mi sembrava regolare. Ma al di là di questi episodi siamo mancati negli ultimi trenta metri. Negli ultimi venti minuti ci siamo abbassati un po' non avendo fatto il secondo gol. Loro erano pericolosi davanti ma la squadra è stata brava".