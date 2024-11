L'Inter di Simone Inzaghi ottiene il quarto successo di fila in questa Champions League, in cui non ha mai perso, battendo per 1-0 il Lipsia di Marco Rose grazie all'autorete di Castello Lukeba al 27' del primo tempo. Con la vittoria di ieri allo stadio San Siro, i nerazzurri arrivano a 13 punti e cominciano ad annusare il passaggio del turno, anche da primi in classifica. Ecco gli highlights del match.