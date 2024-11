Lautaro furioso: lo sgarbo della Fifa e il lungo digiuno

Fiorentina, vittima gradita

Il sospetto, peraltro, è che un inizio di stagione non scintillante come un anno fa, forse, abbia condizionato qualche giudizio. Un motivo in più, allora, per tornare a spingere al massimo. Il Toro, quindi, è già pronto ad incornare la Fiorentina, vale a dire un avversario a cui, in passato, ha "regalato" diversi dispiaceri: ben 8, infatti, le reti segnate in 14 incroci, tra cui l’incornata per l’1-0 nerazzurro dello scorso anno al Franchi. A causa di un attacco febbrile, la scorsa settimana, Lautaro non era nemmeno andato a Verona, assistendo da casa alla sagra del gol (5-0) messa in scena dai suoi compagni. Era regolarmente al suo posto, invece, martedì sera contro il Lipsia. Ancora una volta è rimasto secco. E ora il suo digiuno è arrivato quasi ad un mese, visto che la sua ultima prodezza risale al 3 novembre contro il Venezia. L’Inter viaggia comunque sicura e l’argentino, ormai, è in grado di dare il suo apporto anche in diversi altri aspetti del gioco e non soltanto indossando i panni del bomber. Il gol, però, resta il pane per un attaccante. E si può già dare per scontato che a Firenze si vedrà un Lautaro affamato.