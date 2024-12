Trasferta amara per l'Inter sul campo del Bayer Leverkusen che trionfa grazie al gol di Mukiele al 90'. Dopo sei turni di questa Champions League la squadra di Simone Inzaghi incappa nella prima sconfitta ma resta ancora tra le prime otto della classifica con 13 punti, in attesa dei risultati della seconda serata di calcio internazionale. Il 22 gennaio l'Inter andrà a Praga per affrontare lo Sparta.