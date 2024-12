Barella: "Il sogno è vincere la Champions: abbiamo le possibilità"

" Dato che ho perso la finale, mi piacerebbe magari riuscire a vincere la Champions . Il sogno è quello. Sono cambiati tanti giocatori ma il fulcro, il mister e la società sono rimasti quelli. Abbiamo tutte le possibilità e ci proveremo. La cosa che mi piacerebbe di più è essere ricordato per aver fatto qualcosa di grande per questo club". Così Nicolò Barella , in una lunga intervista rilasciata a DAZN , ha parlato del suo sogno, ma anche dell'obiettivo Scudetto, del rinnovo con l' Inter e delle avversarie.

"Ho sempre voluto rimanere all'Inter. Lazio? Non una sorpresa

A giugno Nicolò Barella ha rinnovato il suo contratto fino al 2029: "Ho sempre manifestato la mia intenzione di rimanere all'Inter, vedo un progetto serio, possibilità di poter fare qualcosa di grande. Non ho mai fatto credere a nessuno in nessun modo di voler andare via e non so se ci sono state offerte onestamente perché con il mio procuratore non c'è mai stato neanche il confronto". Quando arrivò, nel 2019, l'allenatore era Antonio Conte: "Uno dei migliori allenatori al mondo. Io ho iniziato il mio percorso qua con lui, ha messo le basi per quello che stiamo facendo ora".

Nella prossima giornata di campionato l'Inter affronterà la Lazio: "Non è una sorpresa, è sempre stata una squadra difficile da battere, è sempre stato un campo difficile. Vanno fatti i complimenti a loro per quella scintilla che hanno trovato, ma noi logicamente dobbiamo guardare il nostro cammino e cercheremo di portarlo avanti battendo tutte le squadre, che sia la Lazio, il Milan, la Juve...".