Inter, Inzaghi sfida la Lazio: Dumfries favorito, tutte le scelte

Una sfida troppo delicata per non puntare sull’Inter migliore . Simone Inzaghi ha pochi dubbi in vista del match di domani sera all’Olimpico contro la Lazio, il primo di tre nuovi esami in una sola settimana che si sommerà all’impegno in coppa Italia di giovedì contro l’ Udinese e alla sfida interna contro il Como di lunedì prossimo nell’antivigilia di Natale. Quello contro i biancocelesti sarà un match chiave non solo essendo uno scontro diretto , ma anche alla luce delle vittorie in trasferta di ieri di Atalanta e Napoli che hanno impresso una sgasata ulteriore al loro campionato al vertice.

Lazio-Inter, le scelte di Inzaghi

I nerazzurri sosterranno in mattinata la rifinitura ad Appiano e poi verso metà pomeriggio partiranno in aereo in direzione Roma. Oltre al terzo portiere Di Gennaro, come già noto da tempo non prenderanno parte alla trasferta capitolina sia Acerbi sia Pavard costringendo gli altri difensori agli straordinari per proteggere la porta di Sommer. Anche per questo motivo sulla corsia destra è favorito per una maglia da titolare l’olandese Dumfries, che da un lato è fresco dopo aver saltato la trasferta di Leverkusen e dall’altro lato permetterebbe a Darmian di partire dalla panchina, offrendo a Inzaghi una soluzione ulteriore a gara in corso visto che il classe ‘89 può disimpegnarsi da esterno e anche da braccetto destro all’occorrenza. Lo snodo stagionale contro la squadra di Baroni sarà fondamentale in prospettiva, soprattutto dopo il boccone amaro di Leverkusen con la sconfitta in Champions.

Inzaghi porterà l'Inter migliore

Al netto degli assenti, spazio dunque alla migliore Inter possibile anche perché nel breve termine Lautaro e compagni proprio a Roma avranno il match più insidioso, visto che poi chiuderanno il 2024 sfidando Udinese (Coppa Italia), Como e Cagliari. Rotazioni più profonde sono previste in vista di quelle sfide, sulla carta più “morbide”, che precederanno tra l’altro la trasferta saudita per la Supercoppa. All’Olimpico il trio magico del centrocampo - Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan - costituirà il riferimento certo dell’undici di Inzaghi e anche in attacco il tecnico piacentino andrà sul sicuro, affidandosi al tandem Lautaro-Thuram in quanto offre più garanzie in assoluto. Poi come al solito l’allenatore darà fondo a tutti cambi possibili, modificando in corsa lo spartito iniziale, ma contro una Lazio così in salute si aspetta risposte all’altezza in primis dai suoi titolarissimi.