Inzaghi: "Contro la Lazio non sarà mai una partita come le altre"

"Incontrare la Lazio per me non sarà mai uguale ad altre partite". Così Simone Inzaghi alla vigilia di Lazio-Inter. L'allenatore dei nerazzurri non può ovviamente dimenticare i suoi trascorsi in biancoceleste da giocatore e allenatore: "Non dimentico il mio percorso, i trofei vinti prima in campo e poi in panchina. Ringrazio i miei compagni di squadra e i miei giocatori, il mio pensiero va a tutta la Lazio: penso a Lotito, a Tare, a tutti i giocatori che ho avuto. Ho avuto la fortuna di aver allenato la Lazio e oggi l'Inter, una società dove sto benissimo, dove mi sento apprezzato da tutte le componenti e dove mi sento orgoglioso di quello che sto facendo".