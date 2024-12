Thuram sussurra una cosa a Vieri, Diletta Leotta lo scopre: "Ho detto..."

Thuram e l'elogio ai tifosi della Lazio: cosa ha detto a Vieri

Dal microfono, però, si sono sentite le parole sussurrate da Thuram: "I tifosi della Lazio sono incredibili, hai visto?". Un elogio all'incredibile passione dei tifosi laziali che ieri sera non hanno mai smesso di cantare, anche dopo il 90'. Vieri, che in carriera ha vestito la maglia della Lazio nella stagione 1998-1999, non ha potuto far altro che confermare. Pizzicato da Diletta Leotta, l'attaccante dell'Inter si è giustificato: "Gli ho detto come ho imparato a fare gol guardando i suoi video". "In bianco e nero", ha scherzato Bobo.