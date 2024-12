Dove vedere Inter-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Inter-Como chiude il lunedì di Serie A. Dopo aver staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia contro l'Udinese, la squadra di Simone Inzaghi vuole dare continuità alla vittoria per 0-6 sul campo della Lazio. Anche il Como è reduce da un successo importante, quello casalingo contro la Roma.

Inter-Como, l'orario

Inter-Como andrà in scena lunedì 23 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio "San Siro" di Milano.

Dove vedere Inter-Como in diretta tv

Inter-Como sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi come PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Inter-Como in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Le probabili formazioni di Inzaghi e Fabregas

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione: J.Martinez, Calligaris, Aidoo, De Vrij, Palacios, Buchanan, Asllani, Barella, Zielinski, Arnautovic, Taremi, Correa.

Indisponibili: Pavard, Acerbi, Di Gennaro, Darmian. Squalificati: -. Diffidati: S.Inzaghi.

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti. Allenatore: Cesc Fabregas.

A disposizione: Audero, Dossena, Kone, Jasim, Baselli, Engelhardt, Braunoder, Mazzitelli, Cerri, Iovine, Jack, Verdi, Cutrone.

Indisponibili: Moreno, Perrone, Sala, Gabrielloni. Squalificati: -. Diffidati: Moreno, Goldaninga.