Pagelle Inter-Como: Calhanoglu top, Thuram show

Un errore iniziale fa innervosire Inzaghi, ma non c’è modo migliore per farsi perdonare se non con il gol che sblocca la gara. Va in cielo per l’1-0 per la seconda rete di fila, salva letteralmente un gol già fatto a metà ripresa.





È in un periodo positivo. Il Como non gli lascia grande spazio per galoppare. Lui, comunque, si propone sempre.



Ha due gol potenziali sul taccuino, ma sia Lautaro che Dimarco non lo servono preferendo tirare invano. Solita sostanza.