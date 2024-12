Inzaghi: "Lautaro Martinez non sarà mai un problema per l'Inter". E sulla Champions e lo Scudetto...

Simone Inzaghi ha commentato a caldo la vittoria della sua Inter contro il Cagliari in Sardegna : "Non era facile vincere qui. Sapevamo di trovare uan squadra ferita, ma viva. Abbiamo dovuto fare un'ottima prestazione di squadra, siam partiti bene ma abbiamo sbagliato in rifinitura. Nel secondo tempo siamo entrandi pressando, abbiamo voluto questa vittoria e l'abbiamo ottenuta con tanto sacrificio ".

Inter, le parole di Inzaghi su Lautaro Martinez

I nerazzurri hanno vinto 3-0 dopo un primo tempo terminato senza reti. Tra le tante note positive anche il ritorno al gol di Lautaro Martinez, che era rimasto a secco per otto partite: "Lautaro non ha giocato sempre, in Champions e Coppa Italia è rimasto fuori. Lui vorrebbe giocare sempre, è il nostro capitano e non è mai un problema quando subentra. Ovviamente gli pesava non segnare, ma non ne parlava più di tanto. Noi gli abbiamo detto di stare sereno perché c'è una squadra che lavora per lui. Lautaro Martinez non sarà mai un problema per l'Inter, ma sarà sempre una soluzione".

"2024 entusiasmante, ma..."

In conclusione sugli obiettivi futuri: "Si chiude un 2024 per noi entusiasmante con la vittoria della seconda stella. Una cosa che ci unirà per semrpe con i tifosi, ma dobbiamo guardare avanti e all'Arabia, sapendo che sono tre anni che vinciamo la Supercoppa. Champions e Scudetto? Giusto dichiarare gli obiettivi perché sono nelle nostre corde, poi sappiamo che ci vuole tanto sacrificio da parte di tutti. Gennaio e febbraio saranno ancora più impegnativi di novembre e dicembre, si giocherà sempre e avrò bisogno di tutti".