Marotta e la maglia con le due stelle a Ibrahimovic: "Una cosa simpatica"

Marotta: "L'Atalanta non è un'outsider, l'Inter vuole sempre vincere"

In diretta su Italia 1, Marotta ha aggiunto: "Iniziare bene l’anno è molto importante, l'Inter vuole sempre esserci in queste grandi occasioni. L’Atalanta è una rivale agguerrita, da tempo non è più un'outsider, è una realtà del nostro calcio e del calcio europeo. La società è forte, l'allenatore è forte, i giocatori sono forti. Sono un modello. Sarà una bella partita, ma il diktat della storia dell'Inter è sempre quello di provare a vincere tutto, se poi gli altri saranno più bravi, complimenti".