Inzaghi: "Non c'è stata partita, Dumfries? Con Inter e Olanda..."

Simone Inzaghi gongola: “Siamo stati bravissimi. Non c’è stata partita contro un avversario di assoluto valore". Così il tecnico dei nerazzurri meneghini in diretta tv su Italia 1 dopo Inter-Atalanta 2-0 . Inzaghi ha aggiunto: "L' Atalanta ha trovato un Inter che ha approcciato i due tempi da grande squadra. Volevamo la finale e l’abbiamo ottenuta. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Abbiamo avuto tante occasioni contro una grande squadra. Il secondo tempo avremmo dovuto chiudere la partita con il gol del 3-0”.

Inzaghi sulla doppietta di Dumfries

Doppietta di Dumfries: “I suoi gol non sono una novità. Con l’Inter e l’Olanda ha sempre fatto gol. Ci voleva qualità e l’abbiamo messa in campo. Non è facile giocare così frequentemente con tanti viaggio tra una gara e l’altra”.

Inzaghi su Lautaro a Thuram: "Non so se ci sarà per la finale"

Inzaghi ha concluso: “Lautaro in un paio di occasioni ha trovato un Carnesecchi che ha fatto parate straordinarie. Noi dipendiamo tantissimo dai nostri attaccanti. Ho la fortuna di averne cinque di valore”. La sostituzione di Thuram? Mi ha detto che ha sentito indurire l’adduttore. Non so se ci sarà per la finale. Mancano quattro giorni, vedremo se sarà disponibile per la finale di lunedì”.