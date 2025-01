Inzaghi aspetta Conceicao: le parole che emozionano su Eriksson

Sono stati compagni da giocatori, ma sono stati anche avversari in panchina tanto che dopo Porto-Inter non si sono neppure stretti la mano . Tra Simone Inzaghi e Sergio Conceicao i rapporti non sono così distesi o, meglio, non lo sono stati. Perché in conferenza stampa a Riyad (quella dell'allenatore dell'Inter e di Lautaro è alle 10.30 locali, prima dell'allenamento) Inzaghi chiarisce e puntualizza: "Non è successo niente, era un ottavo di finale, poi non ci siamo più visti né sentiti. Da giocatori abbiamo condiviso tanto, abbiamo avuto un grande maestro che è stato Eriksson che ha condizionato molti giocatori che poi hanno fatto questa professione". Belle parole quelle di Inzaghi nei confronti del tecnico svedese scomparso lo scorso agosto . Inzaghi cerca la quarta supercoppa di fila, ma non si fida per niente del Milan, nonostante i rossoneri siano solo alla seconda partita con Conceicao: "Parliamo di un allenatore verticale, il Milan ha fatto un grande secondo tempo contro la Juve e ha meritato. Il derby poi è una partita particolare, emozionante, il tredicesimo da quando sono a Milano, abbiamo meritato di perdere in campionato, non dobbiamo rifare gli errori di qualche mese fa anche perché i giocatori quelli sono".

Finale supercoppa, le parole di Lautaro: "Sereno anche senza il gol"

Anche i giocatori dell'Inter quelli sono: Thuram non ci sarà, se non per la gloria, visto che l'Inter, sottolinea Inzaghi "avrà sei partite in 18 giorni", mentre a guidare l'Inter sarà il capitano Lautaro Martinez: "Un grande capitano - puntualizza l'allenatore nerazzurro -. Ha ereditato una fascia importante, io so che lui è un attaccante, lo sono stato pure io anche se meno forte, e so quanto conta il gol. Per me però sta facendo grandissime partite e lo vedo sereno". Così si definisce anche lo stesso Lautaro che però, si intuisce chiaramente, non vede l'ora di tornare a segnare e a togliersi il pensiero: "Questa partita mi stimola tanto, è una finale, un derby, il primo trofeo della stagione e noi vogliamo vincerlo. All'inizio di questa stagione ho riposato poco, non ho fatto la preparazione (per la Coppa America, ndr), questo è il periodo peggiore a livello di gol fatti (ride, ndr) ma io mi sento bene, sento la forma, sono tranquillo anche se il gol non arriva". L'importante, almeno domani, è il risultato e il trofeo da portare a casa: "Vincere è l'unica cosa che conta, ci sentiamo bene come gruppo e come squadra, affrontiamo il Milan che è l'unica che ci ha battuto in campionato. Abbiamo visto cose simili rispetto a Fonseca contro la Juve, in queste ultime ore contineremo a guardarli e a cercare di recuperare la forma visto che contro l'Atalanta è stata una partita fisica. Ma - conclude l'argentino - domani conta solo vincere. E non chi fa gol: se non ci riesco io ci penseranno gli altri".