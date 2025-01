Inter-Milan, l’Arabia e l’orgoglio: i numeri del derby di Supercoppa

Il Duomo è lontano, ma le cat Vuole tutto Simone, nonostante qualche infortunio di troppo (dopo Thuram problemi anche per Correa). Pretende tanto anche Sergio Conceiçao, amico ed ex compagno di Inzaghi. Ma soprattutto nuovo allenatore di un E che sarebbe il primo della nuova era anche se, salvo sorprese, Cardinale non arriverà. tedrali nel deserto qui non mancano e aspettano tifosi da tutto il mondo nel 2034. Oggi gli occhi di Milano e di gran parte dell’Italia sono tutti qui, su una Riyad baciata dal sole e in attesa di un derby da finale che fa venire i brividi. Da una parte l’ Inter di Inzaghi, la corazzata che - con due partite in meno - insegue il Napoli per uno scudetto che la vede favorita ma che non lascia nemmeno le briciole agli avversari (chiedere a Gasp).(dopo Thuram problemi anche per Correa). Pretende tanto anche Sergio Conceiçao, amico ed ex compagno di Inzaghi. Ma soprattutto nuovo allenatore di un Milan che vuole tornare a fare la voce grossa vincendo la seconda stracittadina stagionale per portare a casa un trofeo che a Milanello è stato spesso di casa.



Derby di Supercoppa, la sfida che scotta

Clima rovente quindi, al contrario delle temperature, per un derby che vale più dell’onore cittadino. Un trofeo, prima di tutto. E anche svariati milioni, più di quelli previsti. Non per togliere romanticismo alla Supercoppa che sarà alzata al cielo stasera (si inizia alle 20 italiane, le 22 locali, in caso di parità al 90' direttamente rigori), ma le cifre della formula araba sono assai convenienti: la finalista perdente porta a casa 6,7 milioni; 12,5 vanno invece a chi mette in bacheca la coppa a Milano. La finale di stasera non è un inedito ma poco ci manca: nei due precedenti un successo per parte (2-1 per i rossoneri nell’edizione 2011 e 3-0 per i nerazzurri in quella del 2022). Lo stadio Al Awwal Park sarà vestito a festa per l'occasione, quasi tutto esaurito (circa 23mila spettatori), centinaia di paesi nel mondo hanno acquistato i diritti. Lo spettacolo fuori è assicurato, alle due squadre il compito di onorare quello in campo anche se dai due ritiri il messaggio che parte è sempre lo stesso: una finale non si gioca, ma si vince.

Inter-Milan, lo spartito tattico